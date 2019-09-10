В 2019-2020 годах в Сызрани расселят из аварийного жилья 453 человека

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9 сентября состоялась рабочая поездка представителей министерства строительства Самарской области в городской округ Сызрань. Комиссия оценивала качество приобретенных жилых помещений для граждан, переселяемых из аварийного жилищного фонда в текущем году в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», реализуемого в рамках Указа Президента Российской Федерацииа.Задачу усилить работу в этом направлении поставил губернатор Самарской области«Нам предстоит огромная работа по расселению людей из ветхого и аварийного жилья. Причем сделать это нужно темпами, каких у нас не было никогда. Уже в 2019 году должно быть расселено вдвое больше, чем в прошлом году. В 2020 году эти объемы нужно увеличить еще в 3 раза, увеличив до 30 тыс. кв. м объемы расселяемого непригодного жилья», — подчеркнул он.В Сызрани на первом этапе (2019-2020 гг.) планируется расселить 453 человек из 19 аварийных жилых домов. Выделено на закупку жилья более 417,5 млн. рублей.Городской округ Сызрань участвует во всех шести этапах программных мероприятий по переселению граждан. Общий объем финансирования составляет 2 635,3 млн. рублей. Финансирование программы на сегодняшний день идет из трех источников, 86% финансирует Государственная корпорация – Фонда содействия реформированию ЖКХ, 9% областных средств и 5% местный бюджет, передает пресс-служба облправительства.