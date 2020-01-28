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Новости /  Общество /  Социум  

Установлена численность избирателей, участников референдума, проживающих на территории СО

28 января 2020 23:36
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По состоянию на 1 января 2020 года эта цифра составляет 2 419 312 избирателей.
Установлена численность избирателей, участников референдума, проживающих на территории области. По состоянию на 1 января 2020 года эта цифра составляет 2 419 312 избирателей. 

Данные о численности избирателей Самарской области по городским округам и муниципальным районам, здесь сообщает Председатель Избирательной комиссии Самарской области Вадим Михеев в Твиттере.
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Комментарии


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28 января 2020  23:36
По состоянию на 1 января 2020 года эта цифра составляет 2 419 312 избирателей.
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