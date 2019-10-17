Я нашел ошибку
сегодня  Четверг, 17 октября, 20:18
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +9 °C, Тольятти  +8 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 17/10:
USD 64.35
0.1
EUR 71.05
0.2
Новости /  Общество /  Социум  

Строевой смотр самарского гарнизона полиции прошел на площади Куйбышева

17 октября 2019 14:55
124
Готовность нарядов к несению службы проверил начальник ГУ МВД России по Самарской области генерал-лейтенант полиции Александр Винников.
Несмотря на плохую погоду, на площади имени Куйбышева состоялся традиционный гарнизонный строевой смотр и развод нарядов полиции на службу по охране общественного порядка. Вместе с полицейскими в смотре приняли участие представители Росгвардии, общественного объединения правоохранительной направленности - добровольной народной дружины, а также сотрудники частных охранных организаций. Готовность нарядов к несению службы проверил начальник ГУ МВД России по Самарской области генерал-лейтенант полиции Александр Винников.

Торжественный гарнизонный смотр начали с награждения. Почетные грамоты и благодарственные письма вручили стражам порядка и общественникам за добросовестное исполнение служебных обязанностей и значительный вклад в дело по предупреждению и раскрытию преступлений.

После церемонии награждения начальник областного главка Александр Винников и исполняющий обязанности начальника Управления МВД России по г. Самаре полковник полиции Вячеслав Хомских проверили знание законодательства, экипировку и обмундирование полицейских, а также их готовность к службе. Затем до личного состава были доведены ориентировки на разыскиваемых преступников, информация о похищенных ценных вещах и автотранспортных средствах.

Стражи порядка получили приказ о заступлении на службу по охране общественного порядка в городе Самаре, после чего под сопровождение оркестра Культурного Центра ГУ МВД России по Самарской области торжественным маршем прошли по площади Куйбышева. В строю были сотрудники самарской полиции, бойцы ОМОНа Управления Росгвардии по Самарской области, инспекторы ГИБДД, полицейские патрульно-постовой службы, кинологи, полицейская кавалерия городского полка ППСП. Завершала строй колонна из более чем 50 служебных автомобилей.

По завершению строевого смотра сотрудники правопорядка выдвинулись по местам несения службы.

Видео здесь, передает пресс-служба ГУ МВД Самарской области.
 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Социум
17 октября 2019  18:07
В настоящее время по линии службы занятости обучаются 228 работников.
В Тольятти обсудили реализацию нацпроектов «Производительность труда и поддержка занятости» и «Демография»
В настоящее время по линии службы занятости обучаются 228 работников.  Социум
86
17 октября 2019  17:49
Приоритетные цели нацпроекта: увеличение количества рожденных детей и многодетных семей, увеличение продолжительности здоровой жизни до 67 лет, снижение смертности населения.
В Сызрани подвели первые итоги реализации нацпроекта «Демография»
Приоритетные цели нацпроекта: увеличение количества рожденных детей и многодетных семей, увеличение продолжительности здоровой жизни до 67 лет, снижение... Социум
97
17 октября 2019  17:32
«Самарский метрополитен» заказал автоматы по продаже и пополнению проездных билетов.
Казанцы автоматизируют оплату проезда в самарском метро
«Самарский метрополитен» заказал автоматы по продаже и пополнению проездных билетов.  Социум
98
Весь список

Здравоохранение
17 октября 2019  18:34
Как отметил Михаил Ратманов, за последний год в отрасли произошли серьезные изменения, результаты которых можно оценить уже сегодня.
Минздрав СО отчитался перед участниками медсовета о ходе реализации национального проекта «Здравоохранение»
Как отметил Михаил Ратманов, за последний год в отрасли произошли серьезные изменения, результаты которых можно оценить уже сегодня.   Здравоохранение
83
16 октября 2019  13:48
Теперь после выписки ему потребуется постоянное наблюдение у офтальмолога.
Московские врачи спасли зрение мужчине, который проткнул глаз прутом
Теперь после выписки ему потребуется постоянное наблюдение у офтальмолога.   Здравоохранение
337
15 октября 2019  23:14
Как выгодно покупать на iHerb
Как выгодно покупать на iHerb
  Здравоохранение
64
Весь список
Новости медицины
18 апреля 2019  10:04
Медицинская справка, форма №026/У-2000
 Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
14582
10 апреля 2019  19:32
Донорство спермы - услуги Репробанка
 Донорство спермы - весьма востребованная услуга. Таким образом у многих пар, которые не могут зачать ребенка, появляется возможность стать родителями, если... Новости медицины
14503
1 апреля 2019  19:28
Медтехника ВИПС-МЕД - качественно и надежно
 Востребована и популярна медтехника ВИПС-МЕД, На сайте  https://www.vipsmed.ru/  вы сможете ознакомиться с медицинской техникой и оборудованием по мировым... Новости медицины
14522
Весь список
Туризм
17 октября 2019  11:27
Налаживание прямого авиасообщения со страной во многом зависит от работы туроператоров.
Россия может ввести безвизовый режим с Саудовской Аравией
Налаживание прямого авиасообщения со страной во многом зависит от работы туроператоров.  Туризм
174
14 октября 2019  10:34
Крымский курорт премиального класса MRIYA RESORT&SPA
Крымский курорт премиального класса MRIYA RESORT&SPA
 Премиальных отелей и SPA в Крыму не так много. Пожалуй, одним из лучших из них является MRIYA RESORT&SPA.  Туризм
65
9 октября 2019  13:08
Свадьба на Бали - это здорово!
Свадьба на Бали - это здорово!
 Бали является настоящей жемчужиной Индонезии, остров окутан теплыми водами Индийского океана, имеет богатую тропическую природу и все возможности для... Туризм
73
Весь список
Образование
17 октября 2019  12:57
Самарский технический университет завершил торги на капитальный ремонт здания.
Самарский политех заплатит за капремонт бывшего торгового центра «Невский»
Самарский технический университет завершил торги на капитальный ремонт здания.  Образование
181
10 октября 2019  10:35
На пост ректора Самарского университета рекомендован Владимир Богатырев
На пост ректора Самарского университета рекомендован Владимир Богатырев
С января 2019 г. он возглавляет Самарский университет с приставкой "врио". Образование
272
9 октября 2019  15:55
Впервые в этом году в рамках областной акции для учащихся 6-11 классов будет открыта 31 площадка для проведения профессиональных практикумов проекта «Билет в будущее».
Школьники региона примут участие в областной Неделе труда и профориентации «Семь шагов к профессии»
Впервые в этом году в рамках областной акции для учащихся 6-11 классов будет открыта 31 площадка для проведения профессиональных практикумов проекта «Билет в... Образование
412
Весь список

Культура
16 октября 2019  20:33
В постановке принимают участие студенты театрального факультета СГИКа, режиссер постановки - Александр Мальцев.
Студенты покажут театральную постановку «Аленький цветочек», победившую в региональном туре фестиваля ПФО «Театральное Приволжье»
В постановке принимают участие студенты театрального факультета СГИКа, режиссер постановки - Александр Мальцев.  Культура
323
16 октября 2019  18:34
Открытие выставки посетили чрезвычайный и полномочный посол Мексики госпожа Норма Пенсадо, а также атташе по вопросам культуры и образования посольства Мексики госпожа Наталия Фортуни.
В Самаре состоялось открытие выставки мексиканской гравюры XX века
Открытие выставки посетили чрезвычайный и полномочный посол Мексики госпожа Норма Пенсадо, а также атташе по вопросам культуры и образования посольства... Культура
345
16 октября 2019  16:59
Условием создания виртуального концертного зала было наличие соответствующей материально-технической базы, высокоскоростного Интернета и квалифицированных специалистов.
В Сызрани открылся виртуальный концертный зал
Условием создания виртуального концертного зала было наличие соответствующей материально-технической базы, высокоскоростного Интернета и квалифицированных... Культура
320
Весь список
Мир домашних животных
7 мая 2019  17:31
Кондрашов рассказал, почему котам нужно покупать специальный корм
Кондрашов рассказал, почему котам нужно покупать специальный корм
 Почему котов нужно кормить только специализированным кормом рассказали Станислав Дмитриевич Кондрашов и Денис Вороненков. Специалисты Тельф АГ назвали... Мир домашних животных
15257
Весь список
Мода
25 сентября 2019  11:26
Феномен корейской косметики
Феномен корейской косметики
 Миллионы женщин по всему миру тратят каждый год большие средства, чтобы продлить молодость и получить такую нежную и гладкую кожу, которой славятся кореянки. Мода
182
10 сентября 2019  23:48
Наручные часы в интернет-магазине ЛАЙТWATCH
 Наручные часы стали частью повседневной жизни современного человека.  Мода
248
4 сентября 2019  19:18
Как продать кожаные и меховые изделия
 Продавая шубу или кожаное изделие самостоятельно, вполне вероятно, что вы потратите на это много времени.  Мода
239
Весь список


Видео
14 октября 2019  12:55
Видеоверсия спектакля была показана 12 октября по телеканалу "Губерния", а также по каналам других 13 регионов.
Спектакль студентов СГИК "Аленький цветочек" показали на телеканалах всех регионов ПФО
Видеоверсия спектакля была показана 12 октября по телеканалу "Губерния", а также по каналам других 13 регионов.  Социум
293
10 октября 2019  13:57
Военно-транспортный самолет с 11 пассажирами на борту приземлился без шасси в Екатеринбурге
Военно-транспортный самолет с 11 пассажирами на борту приземлился без шасси в Екатеринбурге
Все члены экипажа живы, пострадавших нет.
Происшествия
379
9 октября 2019  12:32
Самарцам дают вредные советы на тему, что не нужно смывать с городскую систему канализации
Самарцам дают вредные советы на тему, что не нужно смывать в городскую систему канализации
Сотрудники "РКС-Самара" подготовили соответствующий видеоролик.  
ЖКХ
746
3 октября 2019  09:14
Заседание Госсовета, посвященного вопросам здравоохранения, пройдет в конце месяца
Заседание Госсовета, посвященного вопросам здравоохранения, пройдет в конце месяца
   Об этом заявил Владимир Путин. Здравоохранение
563
1 октября 2019  11:37
Сбербанк принял участие в Цифровой прокачке Самарской области
Сбербанк принял участие в «Цифровой прокачке» Самарской области
Стратегическая сессия состоялась в технопарке «Жигулевская долина». Финансы и Банки
510
21 сентября 2019  09:44
Площадь пожара в ТЦ во Владивостоке возросла до 1000 кв. м
Площадь пожара в ТЦ во Владивостоке возросла до 1000 кв. м
Пожару присвоен второй ранг.
Происшествия
795
Весь список

Фоторепортажи
5 октября 2019  17:04
В Самаре завершается фестиваль Чайхона 2019: ФОТО
В Самаре завершается фестиваль "Чайхона 2019": ФОТО
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
1009
14 сентября 2019  20:13
В Самаре отметили День дружбы народов региона: ФОТО
В Самаре отметили День дружбы народов: ФОТО
Праздник прошел в Струковском саду.
Культура
1635
8 сентября 2019  17:31
Празднование Дня города в Самаре: ФОТО
Празднование Дня города в Самаре: ФОТО
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева.
Культура
1137
7 сентября 2019  20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе.
В Самаре открыли памятник выдающемуся композитору Дмитрию Шостаковичу: ФОТО
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. 
Культура
1391
7 сентября 2019  19:32
Красочный фестиваль студентов прошел сегодня в Самаре: ФОТО
Красочный фестиваль студентов прошел сегодня в Самаре: ФОТО
Множество площадок образовательных учреждений расположились на ул. Куйбышева, которая в этот день стала пешеходной.
Образование
1584
2 сентября 2019  13:11
В Загородном парке в Самаре прошел фестиваль Раскудесы
В Загородном парке в Самаре прошел фестиваль "Раскудесы"
Дети и взрослые получили возможность прикоснуться к истории и традициям русской культуры.
Культура
1031
Весь список

Мероприятия
Всероссийская акция «Неделя без турникетов» проходит в ПАО «Кузнецов»
Тур Притяжение 2019: туристический форум в Самаре проходит в новом формате
В Самаре откроется выставка «Освободители Европы»
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные