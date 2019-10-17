Строевой смотр самарского гарнизона полиции прошел на площади Куйбышева
17 октября 2019 14:55
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Торжественный гарнизонный смотр начали с награждения. Почетные грамоты и благодарственные письма вручили стражам порядка и общественникам за добросовестное исполнение служебных обязанностей и значительный вклад в дело по предупреждению и раскрытию преступлений.
После церемонии награждения начальник областного главка Александр Винников и исполняющий обязанности начальника Управления МВД России по г. Самаре полковник полиции Вячеслав Хомских проверили знание законодательства, экипировку и обмундирование полицейских, а также их готовность к службе. Затем до личного состава были доведены ориентировки на разыскиваемых преступников, информация о похищенных ценных вещах и автотранспортных средствах.
Стражи порядка получили приказ о заступлении на службу по охране общественного порядка в городе Самаре, после чего под сопровождение оркестра Культурного Центра ГУ МВД России по Самарской области торжественным маршем прошли по площади Куйбышева. В строю были сотрудники самарской полиции, бойцы ОМОНа Управления Росгвардии по Самарской области, инспекторы ГИБДД, полицейские патрульно-постовой службы, кинологи, полицейская кавалерия городского полка ППСП. Завершала строй колонна из более чем 50 служебных автомобилей.
По завершению строевого смотра сотрудники правопорядка выдвинулись по местам несения службы.
Видео здесь, передает пресс-служба ГУ МВД Самарской области.
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