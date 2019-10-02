Самару ждет теплая погода с температурой воздуха до 22 °C
2 октября 2019 22:15
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Днем 3 октября будет малооблачно, без осадков, температура воздуха 18...20 °C.
4, 5 октября осадков не ожидается, температура воздуха 17...22 °C.
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