Самару ждет теплая погода с температурой воздуха до 22 °C

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Как сообщает "Приволжское УГМС", в начале недели с прохождением атмосферного фронта в большинстве районов Самарской области пройдут небольшие и умеренные дожди с порывистым ветром. С середины и до конца рабочей недели в регионе установится теплая без осадков погода с максимальными температурами воздуха в дневные часы превышающими 15º отметку.Днем 3 октября будет малооблачно, без осадков, температура воздуха 18...20 °C.4, 5 октября осадков не ожидается, температура воздуха 17...22 °C.