Работы юных художников из Самарской области вошли в онлайн-выставку Музея Победы

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Юные художники Самарской области прислали около 10 работ на всероссийский детский конкурс «Нарисуй «Елку Победы». Их рисунки вошли в онлайн-выставку, которую разместили на сайте Музея Победы (https://victorymuseum.ru/projects/elka-pobedy-ris/). По решению оргкомитета конкурса любой желающий сможет проголосовать за понравившуюся работу до 7 декабря. Авторы 3 рисунков, набравшие наибольшее количество голосов, станут лауреатами в номинации «Приз зрительских симпатий».

Творческое состязание организовали Музей Победы, Почта России и Благотворительный фонд Оксаны Федоровой «Спешите делать добро!». Школьникам предложили стать авторами коллекционных новогодних открыток. Всего же на конкурс поступило почти 3,5 тысячи работ из 74 регионов России - от Калининграда до Приморского края, а также Украины, Казахстана, Белоруссии, Узбекистана и даже Италии. Школьники из Самарской области стали самыми активными участниками творческого состязания.

"Очень важно, что многие участники создали свои работы на основе семейных историй. Такие рисунки имеют особую ценность. Ведь в них отображены рассказы, которые передаются из поколения в поколение и хранят память о событиях тех грозных лет», — отметил заместитель секретаря Общественной палаты РФ, директор Музея Победы Александр Школьник.

Юные художники создали свои картины о подготовке к встрече победного 1945 года. Дети нарисовали, как украшали елку их сверстники, как делали елочные игрушки своими руками и что дарили на Новый год. Работы выполнены в разной технике — акварель, гуашь, тушь и т.д. Многие участники дополнили рисунки короткими рассказами. Имена лауреатов в трех возрастных номинациях: от 7 до 10 лет, от 11 до 14 лет и от 15 до 17 лет, объявят 7 декабря. Рисунки 9 победителей будут использованы для создания коллекционной серии новогодних открыток, передает пресс-служба ФГБУК «Музей Победы».

Фото: пресс-служба ФГБУК «Музей Победы»