Приходите 5 января в Самарскую Олимпийскую Деревню: Установим рекорд
4 января 2020 20:24
133
Самарская Олимпийская Деревня предлагает начать новый год сразу с установки РЕКОРДА города!
Приходите 5 января к 11:00 в Самарскую Олимпийскую Деревню и принимайте участие в этом невероятном событии!
Регистрация здесь https://vk.cc/acW2Qc , передает пресс-служба департамента информационной политики СО.
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Комментарии
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4 января 2020 20:24
Принимайте участие в этом невероятном событии! Социум
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