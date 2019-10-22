Передвижной выставочно-лекционный комплекс ОАО "РЖД" прибывает в Самарскую область
22 октября 2019 09:16
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С 7 по 10 ноября 2019 года в Самарской области будет работать уникальный передвижной выставочно-лекционный комплекс (ПВЛК) ОАО "РЖД". 7 и 8 ноября
"поезд-музей" будет работать на станции Кинель, 9 и 10 ноября – на станции Самара.
ПВЛК включает в себя 12 вагонов, 9 из которых - выставочные. В вагонах развернуты тематические экспозиции, отражающие историю развития отечественных железных дорог и реализуемые холдингом РЖД крупные современные инвестиционные проекты, а также демонстрирующие современные инновационные решения в области управления движением поездов, железнодорожной инфраструктуры и подвижного состава, экологии и др.
За прошедшие годы поезд побывал в сотнях российских городов и поселков, на железных дорогах государств - участников Содружества, ряда стран дальнего
зарубежья, на многих международных выставках и форумах. Неизменно и повсеместно представленные в нем экспозиции, прочитанные лекции вызывали
большой интерес как специалистов, так и широкой общественности, подрастающего поколения.
В июне 2019 года поезд отправился в очередной просветительский рейс по всей сети железных дорог нашей страны. Существенно, с использованием технологий
смешанной и дополненной реальности, обновлены экспозиции ПВЛК. Из новинок всеобщее внимание, безусловно, привлечет экспозиция, посвященная 45-летию
начала строительства Байкало-Амурской магистрали. В ней представлены интерактивные макеты, мультимедийные ролики с известными и редкими кадрами
фото- и видеохроники стройки века, как часто называют сооружение уникальной железной дороги.
Режим работы ПВЛК с 10:00 до 19:00. Перерыв на обед с 13:00 до 14:00, вход для посетителей – до 18:15. По вопросам оформления групповых заявок можно
обращаться к Безгерц Елене Аркадьевне (846) 303-32-23.
Стоимость билетов составляет: 70 рублей для взрослых и 900 рублей – для посещения группой от 20 человек. Школьникам, воспитанникам детских домов, студентам железнодорожных училищ и техникумов, пенсионерам, гражданам с ограниченными возможностями, участникам и ветеранам Великой Отечественной войны вход свободный, передает пресс-служба КбшЖД.
Фото из открытых источников
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