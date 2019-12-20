Papa Roach, "Би-2" и "Мумий Тролль" выступят на фестивале "Рок над Волгой"
20 декабря 2019 23:29
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Фестиваль "Рок над Волгой" проходил в Самаре с 2009 по 2013 год, за пять лет существования его посетило более 1,6 миллиона человек. Летом 2020 года музыкальное событие вновь пройдет в России после продолжительного перерыва.
"Рок над Волгой" соберет лучших российских и мировых исполнителей, чтобы еще раз доказать свое лидерство среди музыкальных фестивалей. Свое участие в девятичасовом марафоне подтвердили отечественные хитмейкеры группы "Би-2", "Мумий Тролль", а также американская рок-группа Papa Roach. Последние два коллектива выступят на фестивале впервые. NCA обещает объявить остальных хедлайнеров после новогодних праздников. Билеты уже поступили в продажу", - рассказали в пресс-службе.
Обновленный фестиваль сохранит однодневный формат, он пройдет 27 июня на стадионе "Самара Арена". По словам руководителя компании NCA Михаила Шурыгина, перед возрождением фестиваля организаторы изучили отзывы гостей прошлых лет, чтобы понять, каким его сделать в новом году.
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