Нина Косарева и Константин Титов стали Почетными гражданами Самарской области

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В среду, 23 декабря, опубликованы Постановления Губернатора Самарской области о присвоении званий «Почетный гражданин Самарской области». В этот же день земляков, внесших огромный вклад в развитие региона, поздравил Губернатор Дмитрий Азаров.

Напомним, что звание Почетный гражданин Самарской области присваивается за особые заслуги гражданина в общественной и государственной деятельности, выдающийся вклад в развитие науки, культуры, производства, иную деятельность, способствующую всестороннему развитию Самарской области и Российской Федерации, росту благосостояния населения Самарской области, повышению известности и авторитета Самарской области в Российской Федерации и за рубежом. Звание Почетный гражданин Самарской области может быть присвоено военнослужащим, сотрудникам правоохранительных органов, проявившим мужество и героизм при выполнении служебного долга.

Кандидатуры на присвоение высокого статуса выдвигаются ежегодно общественными организациями, трудовыми коллективами и профессиональными сообществами. В этом году обсуждение состоялось во время встречи Главы региона с обновленным составом Общественной палаты, которая состоялась 4 ноября. Тогда члены Общественной палаты озвучили ряд кандидатур, среди которых были руководитель областной общественной организации медицинских сестер Нина Косарева и зампредседателя Общественной палаты региона Константин Титов. Тогда Дмитрий Азаров поблагодарил каждого члена Палаты за предложения и отметил, что окончательное решение будет принято после обсуждения с Клубом Почетных граждан.

Клуб Почетных граждан поддержал идею о присвоении званий сразу двум людям – Константину Титову и Нине Косаревой. Знаки отличия вручил Губернатор Дмитрий Азаров.

«Эти люди внесли особый вклад в развитие нашего региона», – подчеркнул руководитель области.

Напомним, Константин Титов долгое время – с 1991 по 2007 годы – возглавлял Самарскую область, представлял интересы региона в Совете Федерации, а сегодня продолжает трудиться в Общественной палате. «Константин Алексеевич делал все для того, чтобы в этот сложный период жители Самарской области были защищены от невзгод, от тех трудностей эпохального периода, геополитического слома, которые затронули не только нашу страну, но и многие государства», – отметил Дмитрий Азаров.

Отдельные слова благодарности за заслуги в общественной деятельности и значительный вклад в развитие регионального здравоохранения руководитель области выразил Нине Косаревой. Она с 1998 года возглавляет общественную организацию медицинских сестер, которая сегодня объединяет 13,5 тысяч человек – это больше половины среднего медперсонала губернии. «Хочу вас сердечно поблагодарить за то, что вы воспитали и продолжаете воспитывать медработников, которые, как и вы, отдают всю свою душу и сердце на защиту здоровья и жизни людей, – обратился Дмитрий Азаров. – Сестринское сообщество, которое Нина Николаевна возглавляет в нашем регионе, в этот сложный период распространения коронавирусной инфекции помогало врачам, медицинскому персоналу различных лечебных учреждений. Медсестры собрали значительные средства на нужды пациентов и трудовых коллективов лечебных учреждений. Это благодарность вам от всех жителей Самарской области за ваш неустанный труд, заботу о жизни и здоровье людей», передает пресс-служба облправительства.