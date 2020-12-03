На «Уроке цифры» самарским школьникам рассказали о нейросетях и нацпроекте «Цифровая экономика»

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3 декабря в рамках Всероссийского образовательного проекта «Урок цифры» для школьников Самарской области состоялся второй в этом году урок на тему «Нейронные сети и коммуникации». «Урок цифры» — это Всероссийский образовательный проект в рамках программы «Кадры для цифровой экономики» нацпроекта «Цифровая экономика», который позволяет учащимся получить знания о сферах деятельности ведущих IT-компаний и госкорпораций, тенденциях развития информационных технологий. Занятия на тематических тренажерах проекта проходят в виде увлекательных онлайн-игр для трех возрастных групп — учащихся младшей, средней и старшей школы.

Совершенствование системы образования и создание условий для обеспечения компетентными кадрами – основная цель регионального проекта «Кадры для цифровой экономики» нацпроекта «Цифровая экономика», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным. Повышенный спрос на специалистов в сфере цифровизации в последнее время увеличил интерес молодёжи к техническим и инженерным специальностям, который поддерживается Правительством региона. Проведение таких полезных профориентационных и образовательных IT-мероприятий в регионе как «Урок цифры» находится под контролем Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.

Заместитель руководителя департамента информационных технологий и связи Самарской области Павел Гокин, открывая «Урок цифры», особо отметил, что в регионе из года в год увеличивается количество бюджетных мест в вузах на инженерные и IT-специальности. «Государство прекрасно понимает: чтобы иметь возможности для развития, современному обществу необходимы цифровые навыки. Развивая у школьников интерес к программированию и цифровым технологиями, мы помогаем им не только подготовиться к жизни в цифровом мире, но и найти себя в нём в качестве успешного и высококвалифицированного специалиста. И все это становиться возможным, в том числе, и благодаря проведению «Уроков цифры», - подчеркнул он.

Основная цель открытого урока заключается в формировании у ребят представления о технологии нейронных сетей, принципах их работы, способах применения на основе актуальных и интересных примеров: предсказание погоды, беспилотные автомобили, медицинская диагностика, голосовые помощники и многое другое стало возможным благодаря нейросетям.

Урок по нейросетям и коммуникациям состоит из видеолекции, профориентационного теста и онлайн-тренажера. Учащиеся с 1-го по 11-й класс могут до 13 декабря пройти уроки дистанционно с помощью компьютера, смартфона или планшета, а поддержать их в этом смогут как родители, так и учителя. Учащиеся с 1-го по 4-й классов на простых примерах освоят обучение нейросети и попробуют построить алгоритм рекомендации друзей для соцсетей. Ученики средней школы научат нейросеть распознавать лица для примерки масок дополненной реальности, а также научатся подбирать новости по интересам пользователей. А старшеклассники узнают, как нейросети применяются в разработке приложений и смогут пройти все этапы разработки собственного мини-приложения: от анализа и исследования до тестирования и релиза.

«В будущем влияние нейронных сетей на разные сферы человеческой жизни возрастет многократно – они сейчас уже активно используются во многих отраслях экономики, и наша компания активно использует продукты, созданные с помощью нейронных сетей, - рассказал руководитель самарской IT-компании Александр Колодочко. – Но нужны люди, которые умеют с ними работать. И «Уроки цифры» способны заинтересовать детей заняться информационными технологиями. Это очень важно для самарских, да и всех IT - компаний с точки зрения того, чтобы молодые люди шли, учились, поступали в институты на эти специальности и в будущем приходили к нам на работу».

Руководитель регионального проектного офиса цифрового развития Дмитрий Камынин особо отметил: «По посещаемости "Урока цифры" Самарская область из года в год уверенно входит в ТОП-10 регионов России. Это говорит о том, что у нас большой интерес у школьников к цифровым технологиям, к цифровому развитию. И это очень отрадно, потому что нынешние школьники - это будущие программисты, будущие сотрудники IT-компаний, те, кто продвинут наш регион вперед на пути цифровой трансформации».