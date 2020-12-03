Итоги Общероссийского конкурса «Молодые дарования России»

Общероссийский конкурс «Молодые дарования России» направлен на поддержку молодых дарований в сфере искусства.
Главная задача конкурса – дальнейшее развитие системы художественного образования в Российской Федерации, создание необходимых условий для поддержки одаренных детей.
Учредитель конкурса - Министерство культуры Российской Федерации. Организатор - Академическое музыкальное училище при Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского.
Всего на конкурс поступило 2350 заявок. На II (Всероссийский) тур конкурса от регионов России вышли 687 участников.
10 участников в номинациях «Фортепиано», «Народные и национальные инструменты», «Живопись», «Сольное народное пение» представили образовательные учреждения культуры и искусства Самарской области
Победители и призеры Самарской области:
I премия
в номинации «Живопись» - Светлана Косматинская – студентка Самарского художественного училища имени К.С. Петрова-Водкина.
II премия
в номинации «Народные и национальные инструменты»
- Никита Князев – студент Самарского музыкального училища им. Д.Г. Шаталова;
- Федор Павлов – учащийся Детской центральной музыкальной школы г.о. Самара.
III премия
в номинации «Народные и национальные инструменты»
- Алексей Козлов – студент Самарского музыкального училища им. Д.Г. Шаталова;
в номинации «Живопись» - Анастасия Башева – студентка Самарского художественного училища имени К.С. Петрова-Водкина.
Участниками II тура Конкурса стали:
в номинации «Фортепиано» - Анна Камальдинова – учащаяся Детской школы искусств «Камертон» г.о. Кинель;
в номинации «Народные и национальные инструменты»
- Мария Жесткова – учащаяся Детской школы искусств «Форте» г.о. Тольятти;
в номинации «Сольное народное пение»
- Екатерина Михеева – студентка Самарского областного училища культуры и искусств;
в номинации «Живопись»
- Наиля Максутова –- учащаяся Детской художественной школы № 3 г.о. Тольятти;
- Анастасия Маркина –учащаяся Детской художественной школы имени Г.Е. Зингера г.о. Самара, передает пресс-служба ГБУК «Агентство социокультурных технологий».
Фото: пресс-служба ГБУК «Агентство социокультурных технологий»
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