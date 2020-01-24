В Самаре пройдет акция «Ленточка Ленинградской Победы»

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27 января в 14:00 на площади Героев 21-й Армии стартует акция «Ленточка Ленинградской Победы». В 76-ю годовщину полного снятия блокады Ленинграда жителям Самары и гостям города раздадут 900 лент.Особые ленинградские ленточки появились по аналогии с акцией «Георгиевская ленточка». За основу для нее взяли цвета муаровой ленты медали «За оборону Ленинграда»: оливковый символизирует победу, а зеленая полоска - цвет жизни. Ленточка Ленинградской Победы – символ мужества и героизма защитников и жителей Ленинграда, напоминание о том, почему важно сохранять мир на нашей планете.Принять участие в акции памяти и бесплатно получить «Ленточку Ленинградской Победы» смогут все желающие жители и гости города на 3 городских площадках: на площади Героев 21-й Армии, в Парке Победы и на пересечении улиц Ленинградская и Куйбышева. Волонтеры будут не просто раздавать ленты, а объяснять ее значение и правила закрепления символа на одежде – с левой стороны, ближе к сердцу.В Самаре акция организована муниципальным бюджетным учреждением городского округа Самара «Самарский Дом молодежи» при поддержке Департамента культуры и молодежной политики Администрации г.о. Самара.