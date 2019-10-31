В Кинельском районе завешается процесс подключения социально значимых объектов к высокоскоростному интернету

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Самарская область активно участвует в реализации национального проекта «Цифровая экономика», инициированного Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.В 13-ти населенных пунктах Кинельского района уже построены оптические линии связи, у жителей есть возможность получать цифровые услуги в поселках Кинельский, Комсомольский и сёлах Георгиевка, М. Малышевка, Б. Малышевка, Богдановка, Бобровка, Красносамарское, Домашка, Бузаевка, Новый Сарбай, Сколково, Чубовка.До 2024 года запланировано строительство оптических линий связи в сёлах Сырейка, Алакаевка, Парфеновка. В рамках проекта «Устранение цифрового неравенства» построена волоконно - оптическая сеть (ВОЛС) и установлены точки Wi-Fi - доступа в селах Казахский Аул, Покровка, поселках Вертяевка, Угорье и ст. Тургеневка.Также доступ во всемирную информационную сеть получили поликлиники и больницы, 12 сельских поселений и школы в 13-ти населенных пунктах Кинельского района подключены к сети интернет. Цифровым доступом в интернет обеспечены отделения ФГУП «Почта России»: Кинельское, Георгиевка, Комсомольское, Богдановка, Бобровка, Красносамарское, Новый Сарбай, Сколково, Б.Малышевка, М.Малышевка, Покровка. Кроме того, к интернету подключены администрации семи сельских поселений.Всего в Самарской области в рамках национального проекта до 2021 в Самарской области года будут подключены 291 школа, 490 ФАПов, 273 органов местного самоуправления, 67 подразделений МЧС России, 11 подразделений ЦИК.В 2019 году к сети Интернет планируется подключить 219 социально значимых объектов Самарской области. В настоящее время ПАО «Ростелеком» ведет работы по их подключению: проложено 51 км волоконно - оптического кабеля, смонтировано и подключено к электропитанию 186 телекоммуникационных шкафов. ПАО «Ростелеком» планирует завершить все работы до конца октября 2019 года. В ноябре 2019 года начинает работу комиссия по приемке работ в рамках исполнения государственного контракта.В результате реализации проекта к 2021 году Самарская область будет оснащена современными телекоммуникационными сетями на 99,5 %, сообщает пресс-служба облправительства.Фото pixabay.com