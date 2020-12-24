Семиклассница из Новокуйбышевска победила во Всероссийском онлайн-чемпионате по цифровой грамотности

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Семиклассница из Новокуйбышевска Алена Красакова одержала победу в девятом Всероссийском онлайн-чемпионате по цифровой грамотности "Изучи интернет - управляй им", который проводился при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации. В этом году в нем приняли участие более 21 тысячи человек из большинства регионов страны.

Всего за час участникам предстояло выполнить 24 задания по онлайн-культуре, многоязычным доменам и электронной почте. Стоит отметить, что у каждого конкурсанта был шанс увеличить балл и пройти дополнительное испытание. Например, нужно было подготовить инфографику и опубликовать новости о чемпионате, и Алена Красакова воспользовалась им. Как итог - победа в индивидуальном зачете и дополнительные баллы команде.

«В прошлом году я уже принимала участие в этих Всероссийских соревнованиях, правда, в составе команды. В этом году решила попробовать свои силы в индивидуальном зачете. Мне нравится тема, связанная с современными информационными технологиями, мне это близко, я люблю этим заниматься. Увлекаюсь компьютерной графикой и благодаря этому успешно справилась с дополнительным заданием», - рассказывает Алена Красакова.

Для подготовки к конкурсу у Алены был весь арсенал возможностей. Еще в прошлом году в рамках нацпроекта "Образование", в гимназии №1 г.о. Новокуйбышевск был переоснащен по последнему слову техники кабинет технологии. В нем ребята, помимо традиционных тем (швейное, столярное дело), учатся 3D-моделированию в различных средах, робототехнике, дизайну и программированию, а также осваивают работу в виртуальной реальности. По словам педагогов, основной акцент в работе со школьниками делается на освоении знаний и умений, которые являются неотъемлемой частью современной жизни.

«Я на уроке технологии в прошлом году попробовала собрать и запрограммировать робота. Но больше всего мне нравится дизайн интерьера и 3D моделирование. Когда я закончу школу, планирую стать дизайнером», - делится своими планами на будущее ученица 1 гимназии г.о. Новокуйбышевск Алена Красакова.

Всего в рамках национального проекта «Образование» кабинеты технологии переоснастили в 24 школах Самарской области. Планируется эту работу продолжить и в 2021 году, передает пресс-служба облправительства.