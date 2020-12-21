«Тольяттикаучук» продолжает оказывать помощь COVID-госпиталям Тольятти

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17 декабря трем городским COVID-госпиталям (ТГКБ №1, ТГБ №4 и ТГКБ №5) передано 1000 противочумных костюмов, 10 тысяч штук стерильных перчаток и 1300 литров антисептика «ТАНЕКО».

Эта работа ведется при взаимодействии с городским оперативным штабом с первого дня борьбы с коронавирусом и направлена на сохранение здоровья и безопасности тольяттинцев. «Тольяттикаучук» реагирует на потребности местных COVID-госпиталей.

«С начала пандемии нам оказывали разовую помощь многие компании. «Тольяттикаучук» делает это на регулярной основе, держит с нами связь и доставляет всё необходимое. Закупили новое серверное оборудование для оперативной работы медучреждения, постоянно привозят средства индивидуальной защиты, дезинфицирующие растворы и антисептики. Это, кстати, самый расходный материал, который нужен ежедневно в больших объёмах, а цены постоянно растут», - отметил главный врач городской больницы № 4 Сергей Тетюшкин.

Главный врач горбольницы №1 Максим Замулин: «Оказываемая предприятием «Тольяттикаучук» помощь актуальна, все сразу же идет в работу. Благодаря такой поддержке медучреждения сэкономленные средства направляют на приобретение лекарственных препаратов, поощрение врачей».

Ежедневно за здоровье тольяттинцев борются порядка 400 медиков только в больницах Комсомольского и Центрального районов города, куда ежедневно поступает от 10 до 40 человек, заразившихся коронавирусной инфекцией.

Юрий Морозов, генеральный директор предприятия «Тольяттикаучук»:

«Труд наших докторов неоценим, они работают в круглосуточном режиме, часто без выходных, и мы не можем помочь им физически. Откликаясь на просьбы медиков, мы помогаем им чем можем, вносим свой вклад в предотвращение распространения инфекции».