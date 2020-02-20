В Тольятти пройдет VI Зимний фестиваль активного отдыха «Жигулёвское море – любимому городу»

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Мероприятие проводится при поддержке правительства Самарской области, министерства спорта Российской Федерации, Всероссийской федерации парусного спорта, администрации городского округа Тольятти, ПАО «КуйбышевАзот». В состав организаторов фестиваля входят проект SNOWKITERUSSIA, агентство ROQETA и спортивный клуб «Сила Ветра».Первым впечатлением гостей станет кайт-карнавал – сотни кайтов, рассекающих по акватории замерзшего водохранилища на Кубке мира по сноукайтингу IKA-2020. В планах организаторов – совершение мирового рекорда в категории «Самый массовый старт». Легендарный российский марафон «Жигулёвское море – 2020» поборется с многолетним рекордсменом – норвежским Red Bull Ragnarok.Сориентироваться в обширной программе фестиваля гостям поможет служба заботы – волонтеры Добровольческого движения Тольятти. Для самостоятельных посетителей разработана схема фест-площадки.Ведущим фестиваля выступит Алексей Сорокин. За ритм и оранжевое настроение будет отвечать группа Apple Juice Band. Для всех желающих старше 7 лет пройдет мастер-класс по сноукайтингу. Атмосферу дружелюбия, уюта и тепла создадут актёры уличного театра «Пластилиновый дождь».Программа фестиваля 29 февраля:09:00 Регистрация участников на Марафон «Жигулёвское море-2020» и фан-гонки для любителей;10:00 Сбор участников;11:00 SNOW KITE WORLD CUP IKA 2020 — масс старт — 200 участников стартуют одновременно и уходят на три дистанции: марафон, детская дистанция и фан-гонка для любителей;Дополнительно костюмированный фан-заезд участников.Фристайл.Зимний пляж, купание в проруби.17:00 Старт заключительной гонки дня, передает пресс-служба облправительства.