В Тольятти состоялось торжественное закрытие фестиваля «Театральный круг»

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2 декабря на Большой сцене театра «Колесо» имени народного артиста РСФСР Г.Б. Дроздова состоялось торжественное закрытие фестиваля «Театральный круг». Фестиваль проходил с 27 ноября, в нем приняли участие 8 коллективов из 6 городов России.

Завершился фестиваль спектаклем ульяновского драматического театра «Бесприданница» по пьесе А.Островского. Спектакль и церемонию награждения победителей фестиваля транслировала в прямом эфире компания «Лада-Медиа».

Церемония закрытия фестиваля началась с поздравительной речи руководителя департамента культуры г.о. Тольятти Марины Александровны Козловой. Она поблагодарила коллектив театра «Колесо» за успешное проведение фестиваля и вручила благодарственный адрес от главы г.о. Тольятти Сергея Александровича Анташева.

Апогеем мероприятия стало награждение лауреатов фестиваля.

Дипломами жюри были награждены: артистка театра «Колесо» Александра Баушева за исполнение роли Людмилы в спектакле «Васса» М.Горького, артист самарского театра драмы Алексей Егоршин за роли в спектакле «Вот так и живем» В.Шукшин и мастерская Л.Е.Хейфеца Российского института театрального искусства – ГИТИС с формулировкой «Надежда».

Дипломом ассоциации Театральных критиков России за идею, создание инсценировки и исполнение главной роли в спектакле «СУАД. Жить заново» была награждена Ася Ширшина, артистка драматического театра «На Литейном».

Специальный приз жюри фестиваля и статуэтка достались артистке ульяновского драматического театра Анне Дулебовой за исполнение роли Ларисы в спектакле «Бесприданница» А.Островского.

Лауреатами в номинации «Лучший художник» стали Александр Мохов и Мария Лукка за спектакль «Эзоп» по пьесе Г.Фигейредо альметьевского татарского государственного драматического театра.

В номинации «Лучшая женская роль» лауреатом стала артистка драматического театра «Колесо» Юлия Киреева за исполнение роли Рашели в спектакле «Васса».

Победителем в номинации «Лучшая мужская роль» стал артист государственного академического русского драматического театра республики Башкортостан Сергей Басов за исполнение роли Расплюева в спектакле «Смерть Тарелкина» А.Сухово-Кобылина.

Лучшим режиссером назвали Владимира Золотаря за постановку спектакля «Бесприданница» А.Островского.

В номинации «Лучший спектакль» был награжден спектакль «Суад. Жить заново» режиссера Алексея Янковского драматического театра «На Литейном».

Фестиваль «Театральный круг» стал для драматического театра «Колесо» первым и важным шагом к возращению фестивальной традиции театра, передает пресс-служба администрации Тольятти.

Фото: pixabay