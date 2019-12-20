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Дмитрий Азаров провел очередное заседание рабочей группы по рассмотрению общественных инициатив по установке скульптурных композиций на территории СО.
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Новости /  Общество /  Культура  

В Самарской области появится «Солдатский лес» и памятник семье Аксаковых

20 декабря 2019 23:43
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Дмитрий Азаров провел очередное заседание рабочей группы по рассмотрению общественных инициатив по установке скульптурных композиций на территории СО.
В пятницу, 20 декабря, губернатор Дмитрий Азаров провел очередное заседание рабочей группы по рассмотрению общественных инициатив по установке скульптурных композиций на территории Самарской области. Напомним, инициатива о ее создании принадлежит руководителю региона. В ее состав вошли представители органов власти, известные архитекторы, скульпторы, краеведы, историки и журналисты. Их задача – дать путевку в жизнь новым памятникам, скульптурам, арт-объектам и архитектурным формам.

Эта работа уже принесла свои результаты. В сентябре этого года благодаря поддержке губернатора области Дмитрия Азарова и депутата Госдумы РФ Александра Хинштейна в Самаре появился памятник композитору Дмитрию Шостаковичу, Седьмая симфония которого впервые прозвучала в Куйбышеве во время Великой Отечественной войны. «В этом году нашей рабочей группой немало сделано для создания позитивного образа и повышения туристической привлекательности области. Многое из того, что украсило общественные пространства, стало достопримечательностями Самарского края, настоящими магнитами территорий», – отметил Дмитрий Азаров. Губернатор подчеркнул: принцип работы группы – привлечение общественности и профессионального сообщества к обсуждению инициатив – останется главенствующим и в последующие годы.

По словам министра культуры области Бориса Илларионова, в шорт-лист скульптурных композиций на данный момент включено 15 объектов, установка которых планируется в 2019-2022 годах. Среди них памятники Валерию Грушину и Константину Головкину, скульптура «Тема и Жучка», памятник Самарскому баяну и т.д. «Давайте выносить эти инициативы на обсуждение. Если люди их поддержат, будем определять источники финансирования реализации проектов», – сказал Глава региона.

Бурное обсуждение вызвали проекты, которые, возможно, будут воплощены в жизнь ​ уже в следующем году. Один из них – памятник семье, который планируется установить в прогулочной зоне микрорайона «Южный город». Все расходы по его изготовлению готов на себя взять застройщик территории. Участники совещания от инициативы не отказались, но предложили представителям компании более предметно продумать концепцию объекта. Директор музея Модерна Михаил Савченко порекомендовал более пристально ознакомиться с опытом самарских художников, которые уже реализуют подобные проекты в области современного искусства в других городах страны. Депутат Госдумы Александр Хинштейн поддержал другую идею застройщика – увековечить героев тимуровского движения, которое зародилось в Куйбышеве. Здесь же снимался легендарный фильм «Тимур и его команда», которому в следующем году исполняется 80 лет. К обсуждению проекта, после его доработки, решили вернуться на следующем заседании рабочей группы, которое запланировано на начало 2020 года.

Еще один важный объект – памятник семье Аксаковых, идея установки которого обсуждается на протяжении 10 лет. Он призван увековечить память выдающего писателя Сергея Аксакова, неоднократно писавшего о Самарском крае, его сына Григория Аксакова, служившего в Самаре губернатором, и внучки Ольги, которой и была посвящена сказка «Аленький цветочек». В настоящий момент готов эскиз памятника, найдены средства на его изготовление и определено место установки – сквер им. Аксакова в границах улиц Красноармейская и Фрунзе. Споры вызвал подход к размещению объекта и благоустройство территории. Так, журналист газеты «Волжская коммуна» Армен Арутюнов предложил вернуться к архивным архитектурным проектам, в которых учитывалась специфика сквера и его удаленность от близлежащих домов.

Не менее жаркое обсуждение вызвала и так называемая «Аллея маршалов», которую планируют создать в Год памяти и славы. Проект предполагает установку бюстов 6 выдающихся маршалов Советского союза, чья жизнь и служба связаны с Самарской областью. В ходе встречи обсуждались несколько вариантов размещения аллеи, в том числе – на площади Славы. Глава региона призвал общественников с максимальной ответственно отнестись к предлагаемому решению. «Помните, речь идет о знаковых местах области. Нужно семь раз подумать, прежде чем что-то на них размещать», – подчеркнул Губернатор.

Также члены группы обсудили установку скульптуры «Вальс», посвященной музыканту Илье Шатрову – автору вальса «На сопках Манчжурии», впервые исполненному в 1908 году в «Струковском саду». Заслуживает внимания и проект «Солдатский лес», предложенный жителями Новокуйбышевска. Он предполагает создание современного паркового комплекса на территории, где в годы войны базировался полк, защищавший железнодорожную станцию «Липяги». Оба проекта – с учетом поступивших предложений в рамках совещания – были направлены на доработку.

В заключении заседания Глава региона призвал членов группы работать максимально открыто – с учетом мнения жителей области. С этой целью предлагается создать площадку, где была бы сосредоточена вся информация о проектах. Один из вариантов – размещение отдельной вкладки, посвященной деятельности рабочей группы, на сайте регионального минкульта. ​ «Не один культурный объект не должен навязываться сверху. Памятники и скульптуры должны быть украшением региона, объединять его жителей. Поэтому работайте с людьми, убеждайте, прислушивайтесь к их мнению», – подытожил губернатор, передает пресс-служба облправительства. 
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