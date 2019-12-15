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Новости /  Общество /  Культура  

В Самарской государственной филармонии пройдет вечер органной музыки «Рождественская фантазия»

15 декабря 2019 20:37
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На сцене в этот вечер выступит лауреат международных конкурсов, солистка Калининградской областной филармонии Хироко Иноуэ (орган, Япония).
17 декабря, в 19.00, в Самарской государственной филармонии состоится концерт «Рождественская фантазия». На сцене в этот вечер выступит лауреат международных конкурсов, солистка Калининградской областной филармонии Хироко Иноуэ (орган, Япония).

Хироко Иноуэ – яркий представитель нового поколения академических исполнителей 21 века, талантливый музыкант, концертирующий по всему миру.

Хироко Иноуэ родилась в г. Осака (Япония). Училась в Университете искусств в Киото. Окончила с отличием Московскую государственную консерваторию им. П.Чайковского по классу фортепиано (проф. Н. Штаркман), органа (проф. А. Паршин), аспирантуру как органистка и пианистка, а также Консерваторию им. Принца Клауса (Голландия) по классу игры на исторических инструментах (проф. Тео Йеллема).

Лауреат I премий фортепианных конкурсов в г. Сакаи (Япония), лауреат III Международного конкурса пианистов им. М. Юдиной (Санкт-Петербург, 2003, I премия). Участница Московских Международных органных фестивалей. Лауреат международных конкурсов органистов им. М. Галанти (Италия, 2004, III премия), В. Кикты (Москва, 2005, I премия). Дипломант и обладатель трех специальных премий («Вера Надежда Любовь», «Зрительских симпатий», «Самому коммуникабельному, корректному и открытому для прессы участнику») IV Международного конкурса органистов им. М. Таривердиева (Калининград, 2005).

С 2006 — солистка-органистка Калининградской областной филармонии. Параллельно ведет активную концертную деятельность в Москве, других городах России и за рубежом.

Хироко Иноуэ – серьезный, вдумчивый, тонкий музыкант. Ее репертуар поражает необычайной широтой исполнительского кругозора и разнообразием жанров. Как концертирующий органист она подготовила несколько фундаментальных сольных программ (монографические концерты из произведений И.С. Баха, органная музыка Франции и др.), также регулярно выступает в формате «Орган плюс…». Постоянно сотрудничает с оркестрами из разных городов России, с мастерами художественного слова (сценические композиции с артистами театра и кино Чулпан Хаматовой).

В афишах концертов Хироко Иноуэ — имена композиторов разных эпох — от старых мастеров до авторов ХХ века самых разных стран. Хироко регулярно знакомит поклонников органного искусства с мало известной российскому слушателю музыкой Японии, передает пресс-служба минкульта СО.

Программа:

П. Йон: Рождество в Сицилии
Хуан Кабанильес: Императорская битва
Л.К. Дакен: Ноэль №10
И.С. Бах: 3 Шюблеровских хоральных прелюдий «Пробудись, зовет нас голос» BWV 645, «Куда мне унестись/Богу дорогому моему» BWV 646, «О Иисус, с небес снизойдешь ли на землю» BWV 650
И.С. Бах: Концерт соль мажор в 3-х частях BWV 592
М. Корретт: Сюита №1 в 4-х частях
Е. Удрас: Песня дельфина
Г. Форе: Павана
И.С. Бах: Фантазия и фуга соль минор BWV 542 
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Комментарии


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