Тольяттинец, не боясь полицейских, провез мимо них на садовой тележке украденные металлические листы

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Сотрудники ГИБДД Тольятти, находящиеся на маршруте патрулирования, задержали подозреваемого в краже.

14 декабря текущего года сотрудники 1 роты ОБ ДПС ОГИБДД УМВД России по городу Тольятти несли службу в Автозаводском районе. Примерно в 18:30 внимание сотрудников ГИБДД привлек мужчина, которой вез на садовой тележке металлические листы. По приметам мужчина был схож с одним из подозреваемых, на розыск которого был ориентирован личный состав тольяттинского гарнизона полиции. По данным полицейских, в ноябре текущего года злоумышленник похитил листы защитного кожуха трубопровода.

Сотрудники полиции остановили мужчину – им оказался местный житель 1964 года рождения, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за кражу. Стражи порядка задержали его и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В ходе опроса задержанный не стал отрицать своей причастности к хищению металла.

Представитель организации, осуществляющей поставку тепловой энергии горожанам, который обращался за помощью в полицию, оценил причиненный предприятию ущерб от действий злоумышленника на сумму почти 115 тысяч рублей. В ходе осмотра места происшествия правоохранители изъяли необходимые вещественные доказательства.

Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.