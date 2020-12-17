Более 6 килограмм наркотиков изъято из незаконного оборота у 38-летнего жителя Самарской области

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На автодороге М-5 «Урал» в Ставропольском районе Самарской области сотрудниками ДПС для проверки документов остановлен легковой автомобиль. В ходе проверки правоохранители обратили внимание, что мужчина заметно нервничает, в связи с чем приняли решение о проведении личного досмотра и досмотра автомобиля.

В присутствии понятых, в автомобиле у мужчины 1982 года рождения, в черной спортивной сумке, полицейские обнаружили и изъяли 12 прозрачных пакетов с белыми порошкообразными и кристаллообразными веществами внутри, а также сверток с порошкообразным веществом, завернутый черный пакет и еще один сверток с таблетками желтого цвета под водительским креслом. Госавтоинспекторы вызвали следственно-оперативную группу для документирования противоправного деяния. Задержанного доставили в территориальный отдел полиции.

Экспертиза, проведенная в ЭКЦ ГУ МВД России по Самарской области, показала, что изъятыми веществами являются наркотическое средство - производное N-метилэфедрона массой 4 976,7 грамм, а также мефедрон массой 467,7 грамм, психотропное вещество - амфетамин массой 488,1 грамм и наркотическое средство - МДМА массой 296,2 грамм. Суммарно из незаконного оборота изъято более 6 килограмм наркотиков.

По информации оперативников, подозреваемый является безработным ранее несудимым уроженцем Иркутской области. В ходе опроса он пояснил, что наркотические средства и психотропные вещества хранил с целью последующего сбыта.

Следственным отделом О МВД России по Ставропольскому району в отношении мужчины возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.