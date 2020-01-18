В Самаре нарушитель ПДД задержан с наркотиками

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13 января инспекторы ДПС в Куйбышевском районе города Самары за нарушение ПДД РФ задержали гражданина 1991 года рождения.При составлении административного материала мужчина начал нервничать. Автоинспекторами было принято решение о доставлении данного мужчины в ОП № 7 Управления МВД России по г. Самаре для проведения личного досмотра, так как на месте задержания не было возможности проведения личного досмотра. В отделе полиции гражданину в присутствии двух понятых было предложено добровольно выдать предметы, наркотические средства, запрещенные в свободном гражданском обороте на территории РФ. После чего задержанный гражданин из левого ботинка выдал сверток, перемотанный черной изолентой, пояснив, что в нем находится наркотическое вещество. Изъятый сверток был направлен на экспертизу. В результате проведенного исследования экспертами установлено, что в свертке было наркотическое средство-мефедрон, общей массой 29,86 грамм, что относится к значительному размеру.По информации оперативников, ранее судимый за совершение аналогичного преступления подозреваемый нигде не работает. В ходе опроса задержанный пояснил, что хранил наркотическое средство для личного употребления.В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет.