Начата доследственная проверка по факту угона машины с ребенком в Кинеле
21 января 2020 12:33
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В следственный отдел по городу Кинель следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области из органов полиции поступил материал проверки по факту покушения на похищение малолетнего ребенка.
Как следует из материалов, 20 января 2020 года примерно в 7 часов местная жительница подъехала на автомобиле к зданию школы города Кинель, где припарковала автомашину возле школьного двора, а сама совместно со старшим сыном ушла в направлении школы. В салоне автомашины на переднем сидении в детском кресле остался 4-летний ребенок. Мотор автомашины женщина оставила заведенным, в автомашине находились ключи и документы. Когда она вернулась, то автомашину не обнаружила. О случившемся сразу же сообщила в полицию. Через некоторое время ребенка обнаружили около магазина в городе Кинель.
По данному факту следственным отделом по городу Кинель начата доследственная проверка. В настоящее время изучаются видеозаписи с камер наблюдения, проведенным судебно-медицинским освидетельствованием на теле ребенка каких – либо телесных повреждений не обнаружено, устанавливается личность мужчины, который совершил угон автомобиля, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.
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