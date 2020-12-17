В Тольятти началось создание сети гражданского экологического мониторинга 

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17 декабря в технопарке в сфере высоких технологий «Жигулевская долина» состоялось подписание меморандума между АНО Исследовательский центр робототехники «АИРАЛАБ РУС» и ГК "ЭкоВоз". Соглашение дало официальный старт созданию сети системы общественного мониторинга качества воздуха в Тольятти.

На данный момент мониторинг осуществляется с помощью стационарных постов и передвижной мобильной лаборатории. Результаты замеров, предлагаемых резидентом «Жигулёвской долины» датчиков, пока не могут признаваться в качестве конечных. Но могут сигнализировать о необходимости выезда мобильной лаборатории.

Исполнительный директор АНО «Аиралаб Рус» Иван Петров рассказал о деталях своего проекта:

— Экспериментальная платформа мониторинга позволит с помощью специальных датчиков контролировать параметры среды, атмосферного воздуха, в режиме реального времени следить за передвижением облака с выбросами, что оптимизирует работу передвижной эко-лаборатории в плане оперативности и актуальности замеров. Система, в которую будут вовлечены жители города - это возможность получить независимую оценку ситуации, - уверен Иван.

Депутат Самарской губернской думы, генеральный директор ГК «ЭкоВоз» Денис Волков прокомментировал событие:

- В региональном бюджете заложены средства на создание двух дополнительных стационарных постов мониторинга воздуха к уже работающим восьми, контролирующим выбросы с предприятий, и дающим сигнал для выезда передвижной лаборатории для замера возможных превышений ПДК. Инициатива создания системы общественного мониторинга, предложенная компанией «Аиралаб Рус» - это целая сеть датчиков. Мы будем рады, если тольяттинцы примут активное участие в её создании. Также в ближайшее время мы планируем разработку и создание регионального экологического стандарта - проектный офис для него будет создан на базе Самарской губернской Думы. Исходя из него предприятия города будут обязаны проводить регулярный экологический аудит и предоставлять нам его результаты, - отметил Волков.

По словам Ивана Петрова, для полноценной работы системы мониторинга необходимо установить в Тольятти порядка 100-200 датчиков, которые можно размещать во дворах, на детских площадках и даже в квартирах пользователей. В качестве первой партии «ЭкоВозом» закуплено 20 приборов фиксации показателей воздуха. В ближайшее время будут определены места их установки. Следить за показаниями можно будет с помощью программы, которая будет базироваться на сайте ГК «ЭкоВоз».

Также резидентом технопарка АНО «Аиралаб Рус» планируется разработка специального мобильного приложения, с помощью которого тольяттинцы смогут наблюдать в онлай-режиме за работой системы, передает пресс-служба администрации Тольятти.