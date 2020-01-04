В Самарский регион идет похолодание
4 января 2020 13:12
176
Очередной циклонический вихрь, перемещаясь своим центром по северным широтам Европейского материка, принесёт в наш регион новую порцию очень тёплого влажного воздуха из Атлантики.
Как сообщает Приволжское УГМС, в субботу и воскресенье Самарская область будет находиться в тёплом секторе этого циклона, в отдельных районах пройдут небольшие осадки преимущественно в виде снега.
В понедельник к волжским берегам подойдёт холодный атмосферный фронт с небольшими и умеренными снегопадами. Температура воздуха вновь начнёт понижаться до -7 градусов.
В целом, в первой декаде января средняя температура воздуха в губернии ожидается выше нормы на 5 градусов, сообщает TLTgorod.
Добавить комментарий
Комментарии
Благоустройство региона
3 января 2020 12:11Посетители парка Победы в Самаре пожаловались на неработающие туалеты
Проблемы с посещением уборных волнуют самарцев с конца 2019 года. Благоустройство региона
378
31 декабря 2019 14:48
Состоялось торжественное открытие после капитального ремонта и реставрации Дома культуры «Октябрь». Благоустройство региона
617
31 декабря 2019 12:59
Они усиливают работу по расчистке территорий. Благоустройство региона
500
Капитальный ремонт в Самаре
26 декабря 2019 09:53
Центром любой кухни является холодильник. Ещё полвека назад эти агрегаты считались роскошью, которую мог себе позволить не каждый. Капитальный ремонт в Самаре
139
23 декабря 2019 19:41Как правильно выбрать цепную электропилу
В арсенале домашнего инструмента цепная электропила занимает особое место. Этот инструмент нашел свое применение и в строительстве и для работ связанных с... Капитальный ремонт в Самаре
114
25 ноября 2019 20:01
Зеркало в ванной комнате является незаменимым элементом. Помимо своей основной функции, оно выполняет декоративную роль, украшая интерьер. Капитальный ремонт в Самаре
488
Всё в Дом
23 декабря 2019 19:33Коврики для ванной высокого качества от интернет-магазина plastic-shop.in.ua
Сегодняшняя ковровая промышленность предоставляет клиентам огромный ассортимент различных ковров и ковриков на любой оттенок и дизайнерский вкус. Всё в Дом
110
9 декабря 2019 19:19Кухни VivaKitchen – итальянское качество по лояльным ценам
Когда стоит зада грамотного выбора мебели для кухни, то марка VivatKitchen – безупречный вариант. Всё в Дом
155
21 ноября 2019 09:34Матрасы в Москве
Так сложилось, что современный человек проводит много времени за сидением за компьютером. Такой малоподвижный образ жизни приводит к нарушению осанки и... Всё в Дом
455
ЖКХ
3 января 2020 09:31
Разработанное устройство устройство работает на основе ультразвука. ЖКХ
398
31 декабря 2019 10:45
В праздничные дни предприятия Группы «Т Плюс» будут работать в режиме повышенной готовности. ЖКХ
285
31 декабря 2019 10:02
Все оперативные службы компании в праздники работают. ЖКХ
288
Экология
4 января 2020 13:12
Температура воздуха вновь начнёт понижаться до -7 градусов. Экология
174
3 января 2020 11:35
Десятки, если не сотни, хвойных лежат брошенными. Экология
427
3 января 2020 10:48
Разработан прогноз до 2100 года. Экология
378
Видео
3 января 2020 13:53
Он расположен в ТРК "Московский". Социум
756
31 декабря 2019 10:45
В праздничные дни предприятия Группы «Т Плюс» будут работать в режиме повышенной готовности. ЖКХ
285
21 декабря 2019 11:25
Водитель съехал на обочину сугроб и тушил авто снегом. Происшествия
915
13 декабря 2019 12:56
Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер. ЖКХ
898
5 декабря 2019 12:16
Каждый военнослужащий перед процедурой забора крови и ее компонентов прошел обязательное лабораторное обследование. Здравоохранение
481
2 декабря 2019 13:10
Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом: как защитить себя. Здравоохранение
1390
Фоторепортажи
11 декабря 2019 12:06
Красочные декорации уже почти готовы. Культура
564
4 декабря 2019 13:56
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования. Транспорт
980
25 ноября 2019 15:28
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз. Культура
1037
4 ноября 2019 18:18
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы. Экология
1312
5 октября 2019 17:04
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
2364
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
2880
Мероприятия