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Новости /  Благоустройство /  Экология  

В Самарский регион идет похолодание

4 января 2020 13:12
176
В Самарский регион идет похолодание
Температура воздуха вновь начнёт понижаться до -7 градусов.

Очередной циклонический вихрь, перемещаясь своим центром по северным широтам Европейского материка, принесёт в наш регион новую порцию очень тёплого влажного воздуха из Атлантики.
Как сообщает Приволжское УГМС, в субботу и воскресенье Самарская область будет находиться в тёплом секторе этого циклона, в отдельных районах пройдут небольшие осадки преимущественно в виде снега.
В понедельник к волжским берегам подойдёт холодный атмосферный фронт с небольшими и умеренными снегопадами. Температура воздуха вновь начнёт понижаться до -7 градусов.
В целом, в первой декаде января средняя температура воздуха в губернии ожидается выше нормы на 5 градусов, сообщает TLTgorod.

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