В Самарской области планируют капитально отремонтировать два участка дорог
16 сентября 2019 15:18
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Об этом стало известно из заявления пресс-службы Самарского филиала Главгосэкспертизы России. Один участок протяженностью 10 км находится в Волжском районе области. По проекту предусмотрено проведение усиления дорожной одежды и обустройство новой дороги. Также предстоит провести ремонт съездов и трех пересечений, а также 38 примыканий и переходно-скоростных полос на съездах в поселок Рощинский.
Второй участок дороги находится на территории Волжского и Кинельского районов Самарской области. Его протяженность 12 километров. На нем предстоит обустроить 15 примыканий и два пересечения, будет проведено усиление имеющейся дорожной одежды и обустройство новой.
Когда планируется провести работы по подготовленным проектам, не уточняется, передает samarskie-voditeli.ru.
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