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В Самаре могут сделать на «вертолетке» парк полетов и капсульный отель

25 сентября 2019 09:56
85
В Самаре могут сделать на вертолетке парк полетов и капсульный отель
Благоустроят площадку в 2020 году.

В Самаре обсудили варианты благоустройства самой популярной смотровой площадки города. Архитекторы и урбанисты представили властям пять концепций.

Вертолетная площадка расположена в поселке Управленческом. С нее открывается вид на Волгу и Жигулевские горы.

По мнению авторов проектов, вертолетная площадка — идеальное место для создания прогулочных маршрутов разного уровня сложности и обзорной консоли (мост), как в московском Зарядье. Причем благоустроить территорию нужно так, чтобы использовать ее круглый год.

Чтобы привлечь горожан и туристов на площадку, архитекторы предложили установить:

детские площадки;
интерактивные аттракционы;
оборудование для проведения лазерных шоу;
всесезонные павильоны, в том числе для художников и для Музея истории места;
капсульный отель;
маяк;
парк полетов;
панорамный выставочный павильон, закамуфлированный под вертолётную площадку в виде буквы «H», которая будет видна из космоса и подсвечиваться ночью.
Следующим этапом станет разработка проекта благоустройства вертолетной площадки. Судя по словам мэра Елены Лапушкиной, к нему будут особые требования.

— В 2020 году вертолетную площадку ждут масштабные изменения. Хочется сделать проект современным и концептуальным. При этом очень важно сохранить уникальную особенность этого места — потрясающий ландшафт и природную красоту, — объяснила глава города.

Благоустроить вертолетную площадку планируют по программе «Формирование комфортной городской среды». В этом году в Самаре преобразили Крымскую площадь и несколько скверов. Проголосуйте, какой из них вам понравился больше всего, пишет 63.ру.

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Комментарии



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