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Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с управляющим директором ООО «СКС»

7 января 2025 18:50
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Главной темой стали вопросы дальнейшего взаимодействия и повышения качества предоставляемых услуг. 

Во вторник, 7 января, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с управляющим директором ООО «Самарские коммунальные системы» Владимиром Бирюковым. Главной темой стали вопросы дальнейшего взаимодействия и повышения качества предоставляемых услуг. 

Глава региона напомнил о декабрьской встрече с Председателем совета директоров группы компаний «Ренова» Виктором Вексельбергом, где обсуждались вопросы развития коммунального хозяйства, которое находится в ведении компаний, входящих в ГК «Ренова». Среди них – ГК «Т Плюс», РКС – крупнейшая компания, отвечающая за коммунальную инфраструктуру в разных регионах страны, в том числе и на территории Самарской области.

Обращаясь к Владимиру Бирюкову, Вячеслав Федорищев отметил: «За последние месяцы осенне-зимнего периода произошло достаточно много инцидентов на объектах инфраструктуры, которые вверены вашей компании. Самое главное – Правительство Самарской области, министерство ЖКХ, главы городских округов не видят от команды компании должного отношения и реакции на устранение тех или иных событий». 

Также глава региона обратил внимание на отсутствие эффективного взаимодействия с жителями области, в том числе онлайн. Он подчеркнул важность оперативного информирования горожан о сроках, решениях возникающих проблем. В частности, в качестве примера Вячеслав Федорищев привел переписку представителей компании с главой одного из городских округов, в которой они выразили мнение, что общение с жителями в интернете – это популизм.

Губернатор не согласился с такой точкой зрения ООО «СКС». «Для Правительства Самарского области это не популизм. Если люди справедливо отмечают то, что они не имеют возможности оперативной обратной связи с инфраструктурной компанией, мы обязаны ввести такие возможности. Причем вместе с компанией», – заявил руководитель области.

 

Фото:   пресс-служба Правителбства Самарской области

Теги: Самара

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