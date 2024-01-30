В Самарской области в 2023 году улучшилось качество коммунальных услуг для свыше 11 тыс. человек

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В Самарской области реализуют программу модернизации коммунальной инфраструктуры с участием финансовой поддержки Фонда развития территорий. По этой программе в 2023-2024 годах в регионе обновят 157,9 км сетей тепло- и водоснабжения. В результате качество коммунальных услуг повысится для почти 36 тыс. жителей области.

В том числе в 2023 году уже модернизировали 8 объектов в Самаре, а также в муниципальных районах Сергиевском и Нефтегорском. Там отремонтировали 35,1 км инженерных сетей, что позволило обеспечить стабильным тепло- и водоснабжением 11,1 тыс. человек.

По информации Министерства энергетики и ЖКХ Самарской области, в текущем году будут завершены еще три мероприятия. В муниципальном районе Красноармейском отремонтируют 65,2 км сетей водоснабжения, в городском округе Жигулевске – 57,6 км сетей теплоснабжения.

На реализацию программы в 2023-2024 годах из всех источников финансирования предусмотрено 1,5 млрд рублей, в том числе средства Фонда – 808,8 млн рублей.

Оператором программы модернизации коммунальной инфраструктуры выступает ППК «Фонд развития территорий».