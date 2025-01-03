В Самаре 85% многоквартирных домов расчищены от наледи

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В Самаре на расчистке кровель от снега и наледи задействовано 40 бригад. В течение 3 января расчищено 127 кровель в разных районах областного центра.



«В период потепления необходимо особое внимание вновь уделить оперативной расчистке кровель от снега и наледи. Сейчас особое внимание уделяется состоянию скатных кровель. На сегодняшний день в безопасном состоянии находится 5805 кровель – это 85 % от общего количества многоквартирных домов в Самаре», - сказал Иван Носков.



В Октябрьском районе управляющие компании, ТСЖ, ЖСК, ТСН в полной экипировке расчищают кровлю многоквартирных домов. На сегодняшний день расчищено 440 кровель из 478, работы будут продолжены.



«Коммунальные службы района ежедневно следят за состоянием кровель обслуживаемых ими многоквартирных домов. Сегодня запланировано к очистке от снега и наледи 17 кровель, их них 11 освобождаются от нависающей наледи по периметру, – рассказал глава Октябрьского района Сергей Радько. - Прошу пешеходов и водителей обращать внимание на объявления, ограждения предупреждающие об уборке снега с крыш. В зимний период это особенно актуально».



Напомним, ответственность за уборку снега и наледи с парапетов балконов (лоджий), кондиционеров и карнизов лежит на собственниках жилых помещений.



Администрация города обращается к горожанам с просьбой не парковать автотранспорт вблизи домов со скатной кровлей, а также под балконами и кондиционерами, козырьками, с которых возможен сход снежных масс. Помимо опасности схода снега, нужно учитывать, что личный транспорт часто затрудняет работу коммунальных служб по очистке кровель.

Фото: Администрация Самары