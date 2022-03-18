Улицы Самары , где ночью будут проводить аварийно-ямочный ремонт

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Аварийно-ямочный ремонт входит в список обязательных работ для поддержания нормативного состояния автодорог.



Это первый вид ремонта, который можно проводить при отрицательной температуре воздуха от минус десяти градусов Цельсия и выше – температура используемой литой асфальтобетонной смеси составляет в среднем 210-215°С.



Особенно он востребован у дорожных служб, когда к естественному износу дорожного полотна прибавляется разрушение покрытия, связанное с регулярным переходом температурных показателей через ноль.



Сегодня в планах в ночную смену у дорожных служб:



ул. Дачная;

ул. Пензенская;

ул. Обувная;

ул. Егорова;

ул. А. Невского.



Автомобилистов просят быть внимательными при движении по этим участкам.