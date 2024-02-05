Специалисты «РКС-Самара» показали находки из колодцев

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«Приехали...» - неслись по социальным сетям вздохи и вся самарская интернет-общественность переживала за судьбу дорогой иномарки, заглохшей на одном из проездов 5 просеки. Белоснежный седан не справился с суровой сточной водой, которая вышла верхом из колодцев и скопилась в низине. Когда специалисты «РКС-Самара» откачали стоки и прочистили линию, на свет извлекли плотный моток тряпок, салфеток и чего-то ещё, не поддающегося идентификации (кажется, это были куски целлофана).

В это самое время другая бригада цеха эксплуатации канализации спасала водоотведение на ул. Победы – там, в колодце рядом со 137 домом намотался целый венок из тех же салфеток.

Но больше всех отличился 42 дом по ул. Арцыбушевской: в линии вместе с пресловутыми салфетками оказался пакет продуктового магазина и... футбольный мяч с символикой мундиаля, гремевшего в Самаре в 2018 году. Волк Забивака на мяче невольно оправдал своё имя и напрочь забил канализационную трубу.

Излив на 5 просеке, засоры на ул. Победы и Арцыбушевской и по 99% других адресов произошли из-за того, что неизвестные (это не вы случаем?) смывают в унитаз и раковину твёрдые бытовые отходы, мусор и просто всё ненужное, тогда как этому место - в мусорной корзине.

Все указанные засоры в выходные бригады «РКС-Самара» устранили, сегодня с утра работают по новым адресам.

Фото предоставлены пресс-службой «РКС-Самара»