«РКС-Самара»: жителей Куйбышевского района предупредили о грядущем отключении услуг за долги

106

Жители Куйбышевского района получили уведомления о грядущем отключении канализации за долги. Так, на ул. Хасановской, 7, 8, 10, 27 и 39 появились объявления о тампонировании отдельных квартир за неоплаченные услуги водоотведения. Самый большой долг в доме №10 - 213 832 рубля. А общая сумма задолженности за канализацию у 31 абонента на Хасановской - почти 500 тысяч рублей.

У должников есть время оплатить накопившиеся квитанции до конца октября. Если этого не сделать, на канализационные выпуски из квартир будут установлены заглушки, которые не позволят стокам уходить, а значит, невозможно будет пользоваться водой и канализацией, её просто некуда будет сливать.

Платить по счетам всё равно придётся, только в случае тампонирования нужно будет дополнительно оплатить снятие заглушки, что только добавит неудобств к уже некомфортной ситуации.

Специалисты «РКС-Самара» рекомендуют не затягивать с оплатой квитанций, тем более, что в октябре можно расстаться с долгами «со скидкой»: до конца месяца оплатить начисления, а пени исчезнут сами.

Фото предоставлено пресс-службой «РКС-Самара»