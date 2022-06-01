Энергетики «Т Плюс» провели обучающую онлайн-игру «Теплоцентраль» для студентов

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ПАО «Т Плюс» презентовало учащимся Самарского энергетического колледжа «Теплоцентраль» - онлайн-игру, разработанную для привлечения в отрасль молодых и перспективных кадров.

Правила игры созвучны основной деятельности энергокомпании: участникам необходимо построить тепловые сети и подключить к ним объекты, а затем разрешать технологические ситуации, возникающие в процессе работы этого теплосетевого комплекса. «Теплоцентраль» формирует навыки, полезные для их возможной карьеры в энергоотрасли: учит ориентироваться в нестандартных условиях, принимать управленческие решения и вести деловые переговоры.

«Знакомство с профессией через игру позволяет наглядно и увлекательно донести до ребят специфику работы теплоэнергетика. Например, данная компьютерная модель создает условия, позволяющие школьникам, абитуриентам и студентам реализовать свои способности и потенциальные возможности через решение кейсов, аналогичных реальной работе предприятий тепловых сетей», – отметила заместитель директора филиала «Самарский» ПАО «Т Плюс» по персоналу и организационному развитию Галина Никонова.

Всего весной этого года прошли 75 игр в 59 учебных заведениях в 16 регионах России, где работает «Т Плюс».