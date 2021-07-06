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7 июля в Красноглинском районе Самары будет проводиться подключение новых водоводов

6 июля 2021 10:47
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7 июля в Красноглинском районе Самары будет проводиться подключение новых водоводов

Строительство двух водоводов диаметром 600 мм с одновременной реконструкцией  НФС-2 – проект, реализации которого жители Красноглинского района ждут много лет. Сейчас воду в дома подают из подземных источников, а она обладает повышенной жёсткостью, что приносит некоторые неудобства. Мягкая, специально подготовленная питьевая вода из Волги будет поступать по новым водоводам, строительство которых сейчас идёт полным ходом. Реализация проекта стала возможна благодаря концессионному соглашению и инвестиционной программе «РКС-Самара». 

В среду, 7 июля, в районе стадиона «Чайка» на ул. С.Лазо в п. Управленческом будут проводиться большие сложные работы по подключению новых водоводов в существующие сети. 

Технические условия участка таковы, что с 00.00 до 17.00 7 июля водоснабжение посёлка будет отключено. Рекомендуем жителям сделать запас воды с вечера 6 июля. Также в течение дня в посёлок будут отправляться бойлеры с питьевой водой по адресам: 

- ул. Зелёная, 3-5 

- ул. Крайняя, 17

- ул. С.Лазо, 46а

- Красноглинское шоссе, 29

Новые водоводы начали строить осенью 2020 года - проектом предусмотрено укладка более 7 км труб, строительство новой насосной станции на НФС-2. В этом году проходят самые сложные работы: монтаж оборудования станции, укладка труб в жилом массиве. Чтобы минимизировать неудобства для жителей, большая часть работ ведётся бестраншейным способом: трубы протягиваются через заводные котлованы. Планируется, что мягкая волжская вода начнёт поступать по новым водоводам через НФС-2 в п. Управленческий к 2023 году. Стоимость этого проекта инвестпрограммы «РКС-Самара» составляет 1 млрд 380 млн рублей. 

Теги: водовод РКС-Самара

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