Тольяттинский врач-педиатр рассказала, какое влияние на детский организм оказывает физическая активность

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Главный внештатный педиатр министерства здравоохранения Самарской области по г.о. Тольятти, главный врач Тольяттинской городской детской клинической больницы Светлана Гаршина:

«Регулярная физическая активность играет важную роль в формировании здоровья и развития детей. Физические нагрузки позволяют укрепить мышцы, улучшить координацию движений и развить выносливость. Это способствует формированию правильной осанки, что важно в период активного роста и развития организма.

Какое влияние на детский организм оказывает физическая активность?

Психологическое благополучие. Физические нагрузки улучшают настроение, помогают справляться со стрессом, развивают уверенность в себе и самооценку.

Физическое здоровье и полноценное развитие. Участие в спортивных играх и занятия спортом не только развивают физические качества ребенка, но и учат дисциплине, упорству, командной работе. В детстве формируются привычки, которые останутся с человеком на всю жизнь.

Укрепление мышц и костей. Регулярная физическая активность способствует формированию правильной осанки, укреплению мышц спины и позвоночника, что особенно важно в период активного роста.

Повышение иммунитета и стойкости к заболеваниям.

Укрепление защитных сил организма и увеличение способности иммунной системы справляться с инфекциями и вредными воздействиями.

Одним из способов стимулировать детей к физической активности - проводить утреннюю зарядку. Это отличная возможность укрепить связи между мышцами и улучшить кровообращение. В результате чего дети могут лучше концентрироваться на заданиях в школе и быть активными на протяжении всего дня.

Помните: укрепление силовых и опорно-двигательных функций у детей является необходимым компонентом их общего физического развития и здоровья. Регулярные физические нагрузки помогают улучшить общее состояние организма и повысить его способность бороться с различными заболеваниями".

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