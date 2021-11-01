В Тольятти бывший сотрудник УФСИН отправится в колонию за получение взятки

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Собранные следственным отделом по Автозаводскому району Тольятти доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему инспектору филиала по Автозаводскому району города Тольятти ФКУ УИИ УФСИН России по Самарской области. Он признан виновным по статье "Получение взятки в крупном размере".

Установлено, что в марте 2020 года на осужденного был возложен контроль за соблюдением местным жителем, который находился под домашним арестом, соответствующих запретов и ограничений.

"В период с марта по июль 2020 осужденный получил от последнего в качестве взятки денежные средства в размере более 279 тысяч рублей. Незаконное денежное вознаграждение предназначалось за послабление режима содержания под домашним арестом, связанного с предоставлением возможности выходить за пределы жилого помещения, а также в предоставлении сотрудникам правоохранительных органов документов о посещении медицинских учреждений при выявлении фактов нарушения меры пресечения. Денежные средства мужчина получал как лично, так и путем безналичных переводов на банковские карты", - сообщили в пресс-службе СУ СК СО.

Судом мужчине назначено наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

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