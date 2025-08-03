Тольяттинец приобрел наркотики через Интернет для дальнейшего сбыта через тайники-закладки

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В ходе оперативно-розыскных мероприятий тольяттинские оперативники задержали мужчину возле многоквартирного дома на одной из улиц города и в присутствии понятых изъяли у мужчины сверток, в котором находилось наркотическое вещество - N-метилэфедрон, общей массой 5,99 граммов, что законодатель относит к крупному размеру.

В ходе опроса ранее не судимый местный житель пояснил сотрудникам полиции, что приобрел наркотик через сеть Интернет с целью дальнейшей реализации путем тайников – закладок на территории города.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ч.4 ст.228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств).

Полицейские продолжают мероприятия по выявлению фактов противоправной деятельности злоумышленника, а также каналы поступления наркотиков на территорию области и лиц, причастных к сбыту запрещенных веществ, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО