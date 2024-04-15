Судебные приставы Самарской области выдворили за пределы страны граждан Узбекистана

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Только за один день из Центра временного содержания иностранных граждан судебными приставами ГУФССП СО к пункту пропуска через государственную границу было препровождено 60 граждан Узбекистана, нелегально находившихся на территории страны.

Иностранцы нарушили миграционное законодательство: по истечении 90 суток они были обязаны выехать на родину, однако продолжали незаконно находиться и работать на территории Самарской области. До процедуры выдворения нелегальные иностранцы находились в специализированном учреждении для временного содержания в Тольятти. После оформления всех необходимых документов сотрудники Отделения специального назначения совместно с судебными приставами по обеспечению установленного порядка деятельности судов препроводили нарушивших законодательство иностранцев к пункту пропуска через государственную границу Российской Федерации, откуда они вылетели на родину – в город Наманган.

Теперь ближайшие пять лет въезд на территорию Российской Федерации выдворенным иностранцам закрыт, сообщает пресс-служба ГУФССП России по Самарской области.



Фото: pxhere.com