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СФ одобрил закон о штрафах до 2 млн рублей за продажу детям вейпов и табака

29 января 2025 17:28
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Такое решение на заседании 28 января принял Совет Федерации.

В России одобрен закон, повышающий сумму штрафов до 2 млн рублей за продажу детям табачной продукции, вейпов и кальянов. Такое решение на заседании 28 января принял Совет Федерации (СФ), пишут "Известия".

Таким образом, будут внесены изменения в ст. 14.53 Кодекса РФ об административных правонарушениях, отмечено на сайте СФ. Сумма наказания за продажу детям вышеперечисленной продукции, а также сырья для производства табачных изделий составит от 200 тыс. до 300 тыс. рублей для обычных граждан, от 500 тыс. до 700 тыс. рублей для должностных лиц и от 1,5 млн до 2 млн рублей для юридических лиц.

В случае несоблюдения ограничений продаж табачных изделий работниками сферы розничной торговли предусмотрен штраф от 10 тыс. до 20 тыс. рублей для граждан, от 30 тыс. до 50 тыс. рублей для должностных лиц и от 90 тыс. до 120 тыс. рублей для юридических лиц. За повторное совершение правонарушения будет взиматься от 20 тыс. до 30 тыс. рублей с обычных граждан, от 50 тыс. до 90 тыс. рублей с руководящих лиц, юридические лица заплатят от 120 тыс. до 150 тыс. рублей.

За оптовую или розничную продажу насвая или другой никотинсодержащей продукции для жевания или нюханья, табака сосательного (снюса) штраф для граждан составит от 150 тыс. до 200 тыс. рублей, для должностных лиц от 300 тыс. до 500 тыс., для юридических лиц от 1 млн до 1,5 млн рублей. Также увеличены штрафы за ввод в оборот табачных и алкогольных изделий и продажу табачной и алкогольной продукции без обязательной маркировки.

Члены СФ приняли закон после того, как его передали на рассмотрение из Государственной думы, где законопроект о повышении штрафов до 2 млн рублей за продажу вейпов детям депутаты рассмотрели 21 января в третьем чтении и приняли его.

 

Фото:   pxhere.com

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