С 1 марта в Самаре запрещена продажа энергетиков несовершеннолетним

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Администрация городского округа Самара информирует о введении запрета на продажу безалкогольных тонизирующих напитков (включая энергетические) несовершеннолетним гражданам. Данный запрет вступил в силу с 1 марта 2025 года в соответствии с федеральным законом от 08.08.2024 № 304-ФЗ.



Уведомляем, что продавцы имеют право требовать документы, подтверждающие возраст покупателя, если возникают сомнения в его совершеннолетии. Перечень таких документов утвержден приказом Минпромторга России от 07.02.2025 № 536.

Перечень документов, позволяющих установить возраст покупателя, приведен в Приказе Минпромторга России от 07.02.2025 № 536.



В список документов, подтверждающих возраст гражданина входят:

паспорт гражданина РФ, служебный или дипломатический паспорт;

водительское удостоверение;

временное удостоверение личности лица с гражданством РФ либо без него;

удостоверение личности моряка, военнослужащего или военный билет;

загранпаспорт, паспорт иностранного гражданина либо иной документ, признаваемый в качестве документа в РФ в соответствии с международным договором;

вид на жительство лица без гражданства в РФ либо разрешение на временное проживание такого лица в РФ;

удостоверение беженца, свидетельство о предоставлении временного убежища на территории РФ, либо свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем на территории РФ по существу.



Также возможно подтверждение возраста через использование биометрических персональных данных, размещенных в единой биометрической системе - приложение «Госуслуги Биометрия», согласно постановлению Правительства РФ от 15 июня 2022 г. № 1067.

Фото: администрация Самары