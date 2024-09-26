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Прятал от судебных приставов: пермяк закопал в землю свою иномарку, чтобы не платить кредит

26 сентября 2024 20:54
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Сотрудник ФССП раскидал землю и обнаружил Mitsubishi.

Житель Пермского края замаскировал свою иномарку Mitsubishi Space Star под большим слоем чернозема, чтобы не платить кредит, сообщает пресс-служба регионального управления ФССП, передает РИА Новости.

Пермяк накопил задолженность по банковским платежам на сумму более 160 тысяч рублей. Мужчину известили, что для погашения долга он должен передать свой автомобиль для продажи, но попыток добровольно расстаться с имуществом не последовало.

Приставы стали искать машину: она не передвигалась по городу, у дома должника ее также не удалось найти. Однако на соседнем участке лежала огромная куча чернозема, очертания которой напоминали силуэт автомобиля. Сотрудник ФССП раскидал землю и обнаружил Mitsubishi.

"Сверка номерных знаков подтвердила, что это разыскиваемая иномарка. Машина была арестована. Если в ближайшее время ее находчивый владелец не погасит задолженность, имущество передадут на реализацию", - говорится в сообщении.

 

Фото:   freepik.com

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