Официальная информация УВМ ГУ МВД России по Самарской области

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Управление по вопросам миграции ГУ МВД России по Самарской области напоминает, что иностранные граждане вправе узаконить свое правовое положение в рамках Указа Президента Российской Федерации от 30 декабря 2024 года № 1126 по 10 сентября 2025 года.

Для трудовых мигрантов из стран Евразийского экономического союза, сведения о которых подлежат включению в реестр контролируемых лиц, условием урегулирования своего правового положения согласно Указу является заключение с работодателем трудового или гражданско-правового договора с отлагательным сроком вступления в силу и предоставление его копии в территориальный орган МВД России.

Сделать это можно обратившись в:

- отдел по вопросам трудовой миграции (г. Самара, ул. Кабельная, 13А), телефон «горячей линии» (846) 250-04-45;

- филиал по Самарской области ФГУП «ПВС» МВД России (г. Самара, ул. Кабельная, 13А).

В этой связи УВМ обращено внимание работодателей на возможность заключения трудового договора с иностранным гражданином из стран ЕАЭС с отлагательным сроком вступления в силу (с даты исключения сведений о нем из реестра контролируемых лиц), желающим легализоваться в рамках Указа № 1126.

В случае заключения такого договора потенциальный работодатель привлечению к административной ответственности за нарушение порядка привлечения к трудовой деятельности иностранных граждан не подлежит.

В рамках реализации Указа № 1126 иностранные граждане, не имеющие законных оснований для пребывания в Российской Федерации, обязаны самостоятельно выехать из Российской Федерации либо по 10 сентября 2025 года урегулировать свое правовое положение.

Для проведения необходимых процедур и подачи заявлений о выдаче разрешительных документов иностранным гражданам необходимо обратиться в:

- отдел по вопросам трудовой миграции (г. Самара, ул. Кабельная, 13А), телефон «горячей линии» (846) 250-04-45;

- отдел по вопросам гражданства (г. Самара, ул. Черногорская, 2), телефон «горячей линии» (846) 211-01-54;

- отдел по вопросам миграции (г. Тольятти, Тупиковый проезд, 4), телефон «горячей линии» (8482) 65-02-67; 65-02-68; 65-02-69.

- филиал по Самарской области ФГУП «ПВС» МВД России (г. Самара, ул. Кабельная, 13А; г. Самара, ул. Черногорская, 2; г. Тольятти, Тупиковый проезд, 4).

При выявлении в рамках контрольно-надзорных мероприятий незаконно находящихся иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность, работодатели подлежат привлечению к административной ответственности по статьям 18.9 и 18.15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ), а иностранцы к административной ответственности по статьям 18.8 и 18.10 КоАП РФ соответственно, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: ГУ МВД СО