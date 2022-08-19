Лже-гадалка из Чапаевска завладела деньгами и золотыми украшениями жительницы Калининграда

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Обвиняемая под видом оказания магических услуг завладела денежными средствами и золотыми украшениями жительницы другого региона. Общая сумма ущерба составила около полумиллиона рублей.

Из материалов уголовного дела следует, что в начале марта текущего года жительница Чапаевска (1997 года рождения) познакомилась в соцсети с девушкой (1993 года рождения), проживающей в городе Калининград, и предложила услуги по гаданию.

"Собеседницы долгое время списывались через мессенджеры, созванивались по видеосвязи. В ходе переписки «гадалка» из Чапаевска сообщила девушке, что на нее и ее близких наложена порча, но она сможет ее снять, и попросила за свои услуги плату. Доверившись, жительница Калининграда перевела на банковскую карту лжегадалки денежные средства, чтобы та якобы совершила очищающие обряды", - сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

На протяжении месяца злоумышленница систематически обманывала доверчивую девушку и под различными предлогами выманивала у нее оплату за магические ритуалы и покупку атрибутов для них. В один из дней мошенница сообщила, что девушке нужно почистить золотые изделия от сглаза, и та выслала ей все свои золотые украшения. Только после того, как лишилась золота, девушка поняла, что стала жертвой мошенницы и обратилась в полицию.

Следственным отделом Чапаевска по заявлению жительницы Калининграда, возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество в крупном размере".

В ходе расследования установлено, что мошенница похитила денежные средства в размере более 260 тысяч рублей и ювелирные изделия на сумму 235 тысяч рублей. Общая сумма причиненного потерпевшей ущерба составила порядка полумиллиона рублей.

По данным стражей правопорядка, злоумышленница не судима, официально не трудоустроена, имеет на иждивении троих несовершеннолетних детей.

25-летняя жительница Чапаевска признала свою вину полностью и пояснила, что часть золотых изделий успела перепродать на рынке Самары, а часть похищенных украшений изъята сотрудниками органов внутренних дел и возвращена законной владелице.

Злоумышленнице предъявлено обвинение в мошенничестве и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения, по существу.

Фото: ГУ МВД СО