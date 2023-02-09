Бывший директор МБУ Новокуйбышевска осужден за мошенничество и служебный подлог

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Собранные сотрудниками следственного отдела Новокуйбышевска доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему директору муниципального бюджетного учреждения города. Он признан виновным в мошенничестве и служебном подлоге.

"Установлено, что директор МБУ, используя свое должностное положение, давал указания подчиненным сотрудникам, неосведомленным о его преступных намерениях, вносить в табели учета рабочего времени двоих уборщиков служебных помещений заведомо ложные сведения о выполнении ими своих обязанностей. При этом, данные лица трудовые обязанности по своим должностям фактически не исполняли", - сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

На основании указанных документов, работникам был начислен 1 миллион 300 тысяч рублей. Данными деньгами злоумышленник распорядился по своему усмотрению. Действия директора МБУ были пресечены сотрудниками УФСБ России по Самарской области.

Приговором суда осужденному назначено наказание в виде 2, 5 лет лишения свободы условно.

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