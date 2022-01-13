Бастрыкин поручил организовать проверку после ложных сообщений о "минировании" в регионах

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил организовать проверку после того, как в Екатеринбурге из-за сообщений о "минировании" эвакуировали более 150 образовательных учреждений, передает РИА Новости.

Все учащиеся покинули образовательные учреждения, никто не пострадал, занятия в школах отменены.

"Председатель СК России поручил руководителям территориальных следственных органов организовать процессуальные проверки по фактам массовых эвакуаций учащихся учебных заведений в связи с ложными сообщениями об актах терроризма. СМИ сообщали накануне о случаях в Екатеринбурге, по которому Председатель СК России уже давал поручение установить все обстоятельства. В последующем волна сообщений о ложных минированиях прошла в Ростовской, Саратовской, Самарской, Архангельской, Нижегородской областях и ряде других", - сообщается на сайте СК РФ.

Волна "минирований" в разных городах России началась в конце 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.

Фото : СК РФ/РИА Новости