В Самарской области открылись избирательные участки

149

Стартовало голосование на выборах депутатов представительных органов муниципальных образований.

В 8:00 свои двери открыли избирательные участки в Самаре, Жигулевске, Чапаевске, Отрадном, Октябрьске, Похвистневе и Кинеле. Также проходят выборы в собрания представителей городских и сельских поселений на территории всей Самарской области. Жителям региона предстоит выбрать 2992 депутатов.

Голосование будет трехдневным: с 8:00 до 20:00 12, 13 и 14 сентября будут работать 1390 избирательных участков.

Впервые на территории городского округа Кинель применяется дистанционное электронное голосование, около 8 % жителей Кинеля изъявили желание проголосовать дистанционно.

Если по уважительным причинам вы не можете прийти на избирательный участок по месту регистрации, то можете проголосовать на дому, предварительно обратившись в свою участковую комиссию с просьбой предоставить такую возможность. Обращение может быть передано лично, в том числе по телефону, либо при содействии иных лиц до 14:00 14 сентября 2025 года.