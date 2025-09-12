Я нашел ошибку
Всероссийский урок метрологии пройдет в России и в Самарской области
В Самарской области завершилась акция «Должник на воде»
Албания стала первой страной в мире, которая назначила ИИ-бота министром
Более 50 ретроавтомобилей представят на выставке «АВТОбиография» в Самаре
В четырнадцатый раз стартовал конкурс на соискание премии «Хрустальный компас»
Самарские двигатели обеспечили доставку грузов для жизнеобеспечения МКС
В Самарской области завотделением медучреждения под влиянием мошенников продал машину
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Днем дружбы народов
В Самарской области открылись избирательные участки

12 сентября 2025 09:58
В Самарской области открылись избирательные участки

Стартовало голосование на выборах депутатов представительных органов муниципальных образований.

В 8:00 свои двери открыли избирательные участки в Самаре, Жигулевске, Чапаевске, Отрадном, Октябрьске, Похвистневе и Кинеле. Также проходят выборы в собрания представителей городских и сельских поселений на территории всей Самарской области. Жителям региона предстоит выбрать 2992 депутатов.

Голосование будет трехдневным: с 8:00 до 20:00 12, 13 и 14 сентября будут работать 1390 избирательных участков.

Впервые на территории городского округа Кинель применяется дистанционное электронное голосование, около 8 % жителей Кинеля изъявили желание проголосовать дистанционно.

Если по уважительным причинам вы не можете прийти на избирательный участок по месту регистрации, то можете проголосовать на дому, предварительно обратившись в свою участковую комиссию с просьбой предоставить такую возможность. Обращение может быть передано лично, в том числе по телефону, либо при содействии иных лиц до 14:00 14 сентября 2025 года.

Теги: В центре внимания

Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Днем дружбы народов
12 сентября 2025, 10:33
12 сентября 2025, 10:33
Сегодня мы уже в одиннадцатый раз отмечаем ставший традиционным региональный праздник - День дружбы народов.
94
В России начался единый день голосования
12 сентября 2025, 09:22
Всего порядка 5 тыс. избирательных кампаний запланированы в 81 регионе России.
106
В Самарской области впервые применят дистанционное электронное голосование
11 сентября 2025, 13:29
11 сентября 2025, 13:29
В Самарской области 12, 13 и 14 сентября пройдут выборы депутатов думы Самары восьмого созыва и депутатов представительных органов муниципальных образований...
387
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Днем дружбы народов
12 сентября 2025  10:33
12 сентября 2025  10:33
95
В Самарской области открылись избирательные участки
12 сентября 2025  09:58
12 сентября 2025  09:58
146
В России начался единый день голосования
12 сентября 2025  09:22
106
В Самарской области впервые применят дистанционное электронное голосование
11 сентября 2025  13:29
11 сентября 2025  13:29
388
Вице-премьер обратил внимание глав субъектов, которые уже заключили концессионные соглашения, на важность детальной проработки сроков реализации проектов и их интеграцию в информационную систему Инцидента.
10 сентября 2025  21:31
462
