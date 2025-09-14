Избирком Самарской области опубликовал данные по явке на выборах на 10:00 14 сентября

144

В Самарской области стартовал третий день голосования по выборам депутатов представительных органов муниципальных образований. С 8:00 утра свои двери для избирателей вновь открыли 1390 участков по всему региону.

В региональном Избиркоме сообщили, что по состоянию на 10:00 14 сентября 2025 года:



- явка избирателей на выборах депутатов городского округа Самара восьмого созыва составила 14,86 %;



- явка избирателей на выборах депутатов представительных органов муниципальных образований Самарской области составила 29,61 %.



Напомним, голосование проходит в Самаре, Жигулевске, Чапаевске, Отрадном, Октябрьске, Похвистневе и Кинеле. Также проходят выборы в собрания представителей городских и сельских поселений на территории всей Самарской области, пишет Сова.