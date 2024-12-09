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В Госдуму внесут законопроект о штрафах до полумиллиона рублей за продажу энергетиков детям

9 декабря 2024 10:12
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В Госдуму внесут законопроект о штрафах до полумиллиона рублей за продажу энергетиков детям.

Об этом сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин в Telegram-канале.

Документ предлагает установить денежные взыскания в размере до 50 тысяч рублей для физических лиц, до 200 тысяч рублей для должностных лиц, до 500 тысяч рублей — для физических лиц. Законопроект, как подчеркнул Володин, направлен на защиту здоровья несовершеннолетних. Он также предостережет взрослых от необдуманных поступков, добавил он.

«Важно сделать все для того, чтобы уберечь детей от соблазнов, которые могут привести к серьезным заболеваниям», — прокомментировал инициативу Володин.

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