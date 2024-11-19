В Совфеде поддержали закон о запрете чайлдфри

178

Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству поддержал запрет пропаганды идеологии чайлдфри и введение штрафов до 5 миллионов рублей за его нарушение, сообщает агентство РИА Новости.

Распространение информации, пропагандирующей отказ от деторождения, запрещается в интернете, СМИ, фильмах и рекламе. Владелец сайта или информационной системы должен осуществлять мониторинг появления информации об этой идеологии.

Распространение идей чайлдфри может стать основанием для включения ресурса в реестр запрещенной информации Роскомнадзора. Если пропаганда содержится в кинофильме, то прокатное удостоверение на него не предоставляется.

Из-под действия закона о запрете чайлдфри исключено распространение информации о монашеском образе жизни и обете безбрачия. Этот пункт предложен Патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

В сентябре предложения запрета чайлдфри внесены в Госдуму группой депутатов и сенаторов во главе с председателями обеих палат парламента Валентиной Матвиенко и Вячеславом Володиным.